The examples populate this alert with dummy content

PLANES Un juzgado absuelve al alcalde y condena al edil de Fiestas por la muerte de un joven en la Plantà del Xop de 2012 La magistrada, en la sentencia, declara al concejal como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave y lo condena al pago de una multa de 900 euros - La resolución fija la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento jueves, 04 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La sentencia del juzgado de lo penal número 4 bis de Alicante, contra la que cabe recurso, absuelve al alcalde de Planes, Javier Sendra, al entender que no tuvo responsabilidad en el fatal accidente. La magistrada sí que declara al edil de Fiestas de Planes en 2012 como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave. Le condena al pago de una multa de 900 euros al considerar probado que el concejal “incumplió las obligaciones propias de su cargo, desentendiéndose de forma injustificada de las necesidades” y organización del festejo. Los hechos juzgados a principios de año se remontan a 19 de mayo de 2012. Durante la Plantà del Xop, el árbol se deslizó y se vino abajo, precipitándose sobre la víctima y causando lesiones a otro joven. En la sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, la magistrada también declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento al pago de 157.899 euros de indemnización reconocidos a los padres del fallecido y en los 9.160 euros que habrán de percibir en concepto de gastos funerarios.