INDEMNIZACIÓN Un juzgado condena a Zurich a pagar la obra de la calle de Calderón La vía permaneció cortada durante más de tres años por la negativa de la aseguradora a asumir el gasto y la maña situación económica del Ayuntamiento miércoles, 13 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/09/2017) Un juzgado ha condenado a la aseguradora Zurich a pagar al Ayuntamiento de Alcoy el coste de la reparación del muro de la calle de Calderón, en la que invirtió 220.472 euros. La negativa de la compañía a asumir el pago obligó al Ayuntamiento a asumir el gasto, lo que dilató el problema durante más de tres años. La compañía se negó a asumir el coste de la obra para reponer el muro que se desplomó, tras unas lluvias, en enero de 2012. Esta negativa y la falta de recursos propios que alegaba el Ayuntamiento de Alcoy provocaron que la calle estuviese cortada durante más de tres años. La aseguradora no pagaba y el Consistorio no tenía dinero para pagar. La compañía basaba su rechazo al pago en que el muro era de contención y que este tipo de estructura no figuraba en el contrato. El conflicto acabó en los tribunales. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcoy determina que no hay especificación alguna en el contrato, por lo que condena a Zurich a pagar 220.472 euros más intereses y costas. “Esta sentencia hace justicia porque la anterior legislatura fue muy complicada económicamente y ni siquiera tuvimos de cara al seguro”, afirma la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.