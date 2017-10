The examples populate this alert with dummy content

Un juzgado investiga las subvenciones 'a dedo' de la Diputación Admite a trámite la demanda de Compromís por la concesión de una ayuda de 770.000 euros al ayuntamiento gobernado por el vicepresidente de la institución provincial miércoles, 25 de octubre de 2017

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha admitido a trámite la demanda de Compromís las subvenciones a dedo concedidas por la Diputación a los municipios que dirigen miembros del Gobierno provincial. Ha requerido a la Diputación el expediente por el que concedió 770.000 euros a Busot para construir un pabellón polideportivo. El Ayuntamiento de Busot lo gobierna el vicepresidente Alejandro Morant, Compromís denuncia esta concesión de ayudas sin concurrencia, a diferencia de lo que sucede en los planes de obras. Otra de las diferencias es que las ayudas a dedo sufragan el 100% de la obra y, además, no exime a los ayuntamientos beneficiados de optar a otras subvenciones. De momento, la ayuda a Busot es la única que los nacionalistas han puesto en conocimiento del juzgado. Compromís tiene constancia de otros cuatro casos, entre ellos la subvención de 2,2 millones a Calpe, el municipio del que es alcalde el presidente, César Sánchez. En conjunto, el valor de estos proyectos subvencionados supera los 5 millones y medio de euros. Con su demanda, Compromís aspira a que una sentencia judicial cambie el patrón de comportamiento de la Diputación que, según los nacionalistas, está desacreditada en materia de gestión de dinero público.