ACCIDENTE Un kamikaze provoca un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Tibi en el que mueren dos personas Los fallecidos son dos varones de 50 y 45 años, aproximadamente, los ocupantes de ambos vehículos sábado, 14 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un conductor kamikaze que circulaba a gran velocidad en dirección contraria ha provocado un accidente múltiple en el que han fallecido dos personas y otras dos han resultado heridas, según informa EFE. Los hechos han ocurrido sobre las siete de la mañana en la A-7 a la altura del Maigmó, entre San Vicente del Raspeig y Tibi. Doce efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han tenido que intervenir esta mañana en en el accidente en el que se han visto implicados cinco vehículos. Además del cuerpo de bomberos se han desplazado hasta el lugar dos unidades del SAMU y otras dos del SVB. Los fallecidos son dos varones de 35 y 40 años, ocupantes los vehículos. Un hombre de 66 años y una mujer de 56 han resultado heridos leves y han sido trasladados por una ambulancia SVS al Hospital General de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU.

La sección de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante todavía desconoce el punto por el que el vehículo que circulaba en sentido contrario pudo acceder a esta autovía, así como los kilómetros que pudo circular a contramarcha. A causa del accidente se han cerrado los dos carriles de esta vía, ha informado el Centro de Gestión de Tráfico.