ENTREVISTA Un libro con recuerdos de puño y letra La alcoyana María Luisa Pérez recopila en un primer libro los recuerdos de infancia y juventud vividos en su ciudad de origen miércoles, 13 de junio de 2018 Infancia y juventud en Alcoy, imágenes y recuerdos. Así se titula el libro con el que la alcoyana María Luisa Pérez ha querido desnudar los recuerdos de aquellos 'maravillos años' de infancia y juventud que le brindó su ciudad natal. A modo de "terapia", como ella misma explica, el libro retrata, a través de fotografías en blanco y negro, aquel barrio del Viaducto que la vio crecer y cumplir sus sueños. Un texto autobiográfico, muy sentido, que se presentó el pasado mes de mayo en el Círculo Industrial, el que conocemos a través de esta entrevista.