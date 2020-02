The examples populate this alert with dummy content

SECTORES Un lugar para la creatividad textil La próxima feria de textiles para el hogar, que acogerá Valencia en septiembre en su 50 aniversario, destinará un área expositiva a los diseñadores del sector sábado, 29 de febrero de 2020

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (29/02/2020) Home Textiles Premium by Textilhogar -en su 50 aniversario- pone en marcha la nueva área expositiva destinada a ser punto de encuentro entre la creatividad de los diseñadores especializados en textiles para el hogar, tapicería y decoración y los mejores fabricantes, productores y editores textiles. Con el nombre de Home Textiles Designers Area, este nuevo sector se convertirá en un foco de innovación dentro del Pabellón Textil con las propuestas más innovadoras, creativas y novedosas del colectivo de diseñadores textiles. De hecho, esta zona expositiva está abierta a la participación de profesionales del diseño, estudios de diseño gráfico, agencias de estilo, etcétera, destinados a mostrar sus mejores ideas a un mercado cada vez más ávido de inspiración y nuevas propuestas. Para facilitar la participación y adaptada a la singularidad de este colectivo, el certamen ha preparado un formato de participación fácil, cómodo, asequible y versátil a través de un modelo de stands Llave en Mano y con un diseño fácilmente reconocible y diferenciado. Con ello, Home Textiles Premium by Textilhogar crece y aporta más contenido para una edición especial, en la que el certamen, que cuenta con el impulso de ATEVAL – Home Textiles From Spain, celebra el 50 aniversario de la histórica Textilhogar y el regreso del sector a Feria Valencia. De hecho, las expectativas son muy positivas ya que la suma del pabellón textil a todos lo sectores y estilos de la oferta de Feria Hábitat València ofrece un escaparate sumamente atractivo para los más de 30.000 visitantes profesionales que se esperan el próximo mes de septiembre.