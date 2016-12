The examples populate this alert with dummy content

NATURA Un mar de núvols La càmera del Menejador, a la Font Roja, arreplega imatges espectaculars de la boira que cobria la vall d’Alcoi durant les últimes hores viernes, 21 de noviembre de 2014 La natura deixa imatges espectaculars. Una bona mostra és la seqüència arreplegada per la càmera del Menejador, a la Font Roja, de la boira que cobria la vall d’Alcoi durant les últimes hores