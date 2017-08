The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Un mensaje de paz a través de la patrona Más de 500 personas participan en los actos religiosos en honor a la Virgen de los Lirios, marcados por el recuerdo a las víctimas de los atentados de Catalunya martes, 22 de agosto de 2017 En el ocaso de la jornada en la que hace 364 años se apareció la Virgen en el carrascal de la Font Roja, el santuario del parque natural reunió a cientos de alcoyanos para rendir homenaje a su patrona. Los actos religiosos tuvieron un recuerdo para las víctimas de los recientes atentados terroristas en Catalunya. El obispo de Lleida, el murero Salvador Giménez, que ofició la misa, se preguntó por el origen del odio que incitó los ataques y aprovechó para seguir el ejemplo de la Virgen y hacerle frente “con el bien, nunca con más odio”. La plaza del santuario, dedicada al obispo emérito Rafael Sanus, se llenó de alcoyanos que acompañaron a la imagen de la Virgen, de cuya proclamación como alcaldesa perpetua se cumplen 50 años. El festejo arrancó a las siete de la tarde con el tradicional rezo de la sabatina. La misa, presidida por Giménez, fue concelebrada por la mayor parte de párrocos de Alcoy. Como cada 21 de agosto, en la fiesta de la Virgen también fueron protagonistas los niños, presentados ante la patrona de Alcoy. Tras este emotivo acto, la imagen de la Virgen de los Lirios procesionó por la Font Roja. La cena de hermandad puso el punto seguido a los actos en homenaje a la patrona, que seguirán el próximo septiembre en Alcoy.