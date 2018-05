The examples populate this alert with dummy content

TEATRO

Un mes de aperitivo para 'la Mostra'

La Mostra de Teatre d'Alcoi comienza a hilvanar la que será su programación en esta edición, y que irá del 26 de mayo al 1 de junio

lunes, 07 de mayo de 2018

23 compañías, de hasta siete comunidades autónomas, se darán cita en la vigésimo octava edición de la feria profesional de Artes Escénicas de Alcoy. Merlín, la leyenda llega desde Madrid el sábado, 26 de mayo. El espectáculo, protagonizado por Javier Gurruchaga, será el encargado de inaugurar la Mostra de Teatre que descansará el domingo para regresar el lunes con dos apuestas de la Comunitat Valenciana y que se extenderá hasta el 1 de junio. El martes destaca por dos presencias, La teta calva y Bramant Teatre, compañías que repiten. Un espectáculo sobre el desastre de Guernica, una comedia bávara, clásicos destacados como La Celestina y Moby Dick, del Teatro Goya de Catalunya completan la programación, que deja espacio para La Dependent y su nuevo trabajo y también a Sol Picó. La bailarina es una de las galardonadas que estará en Alcoy, junto a los también premiados Maduixa Teatre y Fernando Hurtado. Un año más, la Mostra, que completará su programación en cerrado en el Calderón y el Principal, además de la Casa de la Cultura, con espectáculos en la plaça de Dins, refuerza su objetivo de satisfacer al público más joven y familiar. Entre las actividades paralelas, foros de trabajo sectorial, reuniones de comisiones, además de circuitos para agentes profesionales y espacios de intercambio de experiencias. La Mostra ya ha abierto el periodo de inscripciones para los profesionales, que finalizará el próximo 13 de mayo. La programación de esta edición puede consultarse aquí.