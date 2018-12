The examples populate this alert with dummy content

MUSEO Un Muboma repleto de actividades por Navidad Teatro, música, gymkana, juegos o chocolatada para los próximos días lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/12/2018) El Muboma, Museo Provincial de Bomberos, tiene una intensa actividad durante estas Navidades. Después de organizar espectáculos de magia, talleres, cuentacuentos o visitas teatralizadas, para esta semana tiene previstas otras iniciativas como El juego de las estrellas, la Gymkana de Nadal, el teatro La caja de bomberos, un concierto de Navidad a cargo de la cantautora alcoyana Ana Valor o una chocolatada popular con una visita guiada. Elena Méndez, coordinadora del Muboma, ha visitado los estudios de Radio Alcoy para explicar estas actividades, así como los proyectos para el 2019 y la labor tan necesaria y meritoria que realizan los bomberos.