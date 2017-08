The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Un muerto por un accidente laboral en la construcción de Aldi Otro operario permanece en estado grave como consecuencia de un atropello en el interior del recinto de la obra martes, 29 de agosto de 2017 Un trabajador ha fallecido en Alcoy a causa de un accidente laboral que se ha producido este martes en la obra de construcción del supermercado Aldi, en la avenida de Juan Gil-Albert. Otro operario ha resultado herido de gravedad. Al parecer, los dos trabajadores han sido arrollados por uno de los vehículos de la obra.