INTERNACIONAL Un murero en la Virginia Tech Uno de los principales investigadores de Turismo del mundo, Juan Luis Nicolau, original de Muro, ficha por la Virginia Tech, la universidad americana líder en su campo de investigación lunes, 03 de julio de 2017 Como un fichaje de una estrella de baloncesto por la NBA. Así ha recibido el departamento de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante la noticia de que su actual decano, el murero Juan Luis Nicolau, vaya a ocupar una plaza de catedrático en la universidad americana de Virginia Tech. No es la primera vez que Nicolau recibe una oferta de este tipo, que ha tenido que rechazar por compromisos personales y profesionales. Ahora se trasladará a la Virginia Tech para seguir desarrollando sus tareas docentes e incrementar al máximo su carrera científica e investigadora aunque asegura que su objetivo es regresar a España para trasladar los conocimientos aprendidos a través de la investigación o en aplicaciones de los destinos turísticos de la provincia. Nicolau es uno de los principales investigadores de Turismo y catedrático del departamento de Márketing de la Universidad de Alicante, el más joven de su gremio. Ha sido profesor en distintas universidades de Estados Unidos como la Temple University, en Filadelfia, y la University of North Florida. A las 90 investigaciones publicadas se suman 13 premios, tanto nacionales como internacionales. Una tarea que compagina con su pasión: la composición e interpretación de guitarra, disciplina en la que también ha despuntado en Estados Unidos.