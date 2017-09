The examples populate this alert with dummy content

DECORACIÓN Un ‘Nadal alcoià’ con luz propia El Ayuntamiento prueba el prototipo de nueva enramada diseñada con motivos propios de la tradición local jueves, 28 de septiembre de 2017 El ‘Nadal alcoià’ empieza a brillar con luz propia a través del prototipo de nueva enramada que el Ayuntamiento ha probado este miércoles en la Llotja de Sant Jordi. Decorada con motivos que evocan el modernismo, el centro de la iluminación extraordinaria es el relieve del rey mago del sello creado para identificar la navidad alcoyana. El resultado, según el Gobierno local, del PSOE, es satisfactorio. A la prueba del primer prototipo acudió el alcalde, Antonio Francés, acompañado de los concejales Raül Llopis, Alberto Belda, Jordi Martínez y Lorena Zamorano. A base de pequeñas bombillas led, la nueva enramada recrea los motivos modernistas del balcón de la Casa del Pavo, rematados por la figura de un rey mago a lomos de un dromedario. La decoración cuesta 50.000 euros. Estas próximas navidades el Ayuntamiento colocará los primeros 29 tramos: 18 en la calle de San Nicolás y 11 en la de San Lorenzo. La intención es ir ampliando esta enramada a otras calles de Alcoy. La nueva iluminación es propiedad del Ayuntamiento. Para el resto de calles el Consistorio volverá a alquilar la iluminación ornamental. Para adjudicar este contrato, de 66.792 euros, el Ayuntamiento valorará especialmente que el diseño guarde similitudes a la nueva decoración municipal.