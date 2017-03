The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un nuevo caso de envenenamiento se salda con la vida de dos perros Ambas muertes se produjeron en menos de 24 horas, durante el pasado domingo martes, 21 de marzo de 2017 Un nuevo caso de envenenamiento acabó con la vida de dos perros el pasado domingo. Los animales, de diferentes dueños y razas, podrían haber ingerido un veneno mientras eran paseados por la zona dels Llençols, cerca del Preventorio, fuera del casco urbano. Una de las dueñas, que ya ha denunciado el caso, explica que llevaba atado a su animal cuando este cogió una especie de "cebo" con el interior negro. Al parecer, un veneno "letal", que provocó diarrea y temblores en el perro, cuya muerte se produjo tan solo media hora más tarde, una vez en el veterinario. En el segundo caso, el perro fue encontrado muerto tras haber ingerido supuestamente el mismo tipo de veneno. Un tercer animal se recupera de otra ingesta sospechosa, pero no hay indicios que lo relacionen directamente con la causa de la muerte de los otros dos.