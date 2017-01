The examples populate this alert with dummy content

BIEN DE INTERÉS CULTURAL Un nuevo desplegable para el tríptico de la trilogía navideña El Ayuntamiento de Alcoy estudia actualizar el BIC de la fiesta de Reyes para incluir las visitas al campamento real y modificar algunas cláusulas que complican su cumplimiento martes, 03 de enero de 2017 El Gobierno plantea añadir un nuevo desplegable al tríptico de la trilogía navideña alcoyana. Quiere solicitar cambios en la declaración de Bien de Interés Cultural, aprobada por el Gobierno valenciano el 23 de diciembre de 2011, para adaptarla a la realidad actual. La revisión que va a estudiar el Ayuntamiento pretende incluir el campamento real del 5 de enero, estrenado el año pasado, así como modificar algunas cláusulas que, con su actual redacción, complican su cumplimiento. Es el caso de la fecha de Les Pastoretes que el documento fija celebrar en el domingo o festivo más próximo a la Cabalgata y este año se ha adelantado al lunes 26 de diciembre. El departamento de Cultura va a analizar el documento para detectar posibles aspectos a mejorar. La declaración de BIC ya fue modificada al detectar errores en la música que acompaña el momento de la Adoración y la inclusión, también equivocada, de los personajes del Tirisiti en la Cabalgata.