MOROS Y CRISTIANOS Un nuevo espectáculo llama a la Fiesta en Alcoy La Asociación de San Jorge organiza una gala con danza, música y audiovisuales como acto previo al descubrimiento del cartel anunciador sábado, 31 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge celebra este sábado (19.45 horas, teatro Calderón) la gala Vespra d’abril, un espectáculo con numerosas sorpresas, según la institución, que prologará el descubrimiento del cartel anunciador de las Fiestas de San Jorge. La gala contará con música en directo, contenidos audiovisuales y números de danza. La academia A3 Danza ha preparado para la gala dos coreografías de danza contemporánea inspiradas en los Moros y Cristianos. Será uno de los contenidos del espectáculo, que contará con la música de la Societat Musical Nova d’Alcoi, que interpretará diferentes movimientos de música renacentista. Uno de los objetivos de la gala es destacar las disciplinas artísticas vinculadas a la Fiesta, como la música o el baile. Otra de ellas es la pintura, que tendrá como protagonista al autor del cartel de fiestas, José Borell. El artista avanzará los detalles de su cartel momentos antes de su descubrimiento a través de un audiovisual elaborado por VisualCrea Studio. A lo largo de la gala, la Asociación de San Jorge concederá el premio del concurso de teatro festero, ganado por Óscar Martínez, y del accésit concedido por el jurado a Antonio Llopis. También entregará el premio a la mejor banda de la Fiesta del Pasodoble, que ganó la Unió Musical de Beniarrés. El Calderón será escenario también del reconocimiento de la Asociación de San Jorge a los cargos festeros de 2017 y a los componentes de la Asamblea General que dejaron sus puestos el año pasado. El espectáculo se prolongará durante una hora, justo antes de que el foco se desplace a la fachada del Ayuntamiento, donde sobre las 21.00 horas se mostrará el cartel anunciador de los Moros y Cristianos de 2018.