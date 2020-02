The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE LABORAL Un obrero resulta herido con traumatismo múltiple tras caer a un agujero en el polideportivo de Alcoy El operario, de 64 años, se ha precipitado a una fosa de unos cuatro metros por causas que no han trascendido y ha sido trasladado al hospital Virgen de los Lirios martes, 04 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Un obrero, de 64 años, se ha caído de una escalera al interior de un agujero, de unos cuatro metros de altura, en el polideportivo Francisco Laporta de Alcoy por causas que no han sido precisadas. El operario, según informan fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), ha sufrido traumatismo múltiple y, tras ser estabilizado, ha sido trasladado al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. El accidente laboral ha sucedido sobre las 9 horas y hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de la Muntanya, una Unidad del SAMU y una unidad del Soporte Vital Básico.