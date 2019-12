The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Un olímpico entre nosotros El gimnasta Néstor Abad ha dado una máster class a los jóvenes gimnastas de la ciudad - Abad se ha clasificado por segunda vez para disputar unos Juegos Olímpicos en Tokio tras estar en Río de Janeiro lunes, 16 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Aprovechando el parón navideño tras una intensa temporada, el gimnasta Néstor Abad ha estado en su ciudad dando una máster class a los jóvenes gimnastas alcoyanos. En esta actividad han participado los componentes de los dos clubs de Alcoy, el Club Gimnàstica Artística El Pastoret y el Club Gimnàstica Artística L'Esport. Néstor les ha explicado algunas de sus rutinas que lleva desde hace años en la residencia Joaquín Blume y en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid que le han permitido ser olimpico por segunda vez y en la actualidad el mejor gimnasta español, tras ser varias veces campeón nacional y pieza clave en la clasificación por equipos para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, tras haber estado en 2016 en Río de Janeiro, siendo el primer deportista alcoyano absoluto olímpico. La máster class se han desarrollado en la nave industrial que el Centre d'Esports tiene adaptada para que se practique esta modalidad deportiva en el polígono industrial Santiago Payá en la calle filà Asturianos. La actividad ha estado organizada por segundo año consecutivo por el propio Centre d'Esports para acercar a los más jóvenes a todo un referente del deporte nacional. Las fotos son del facebook del Centre d'Esports.