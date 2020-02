The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Un paisatge de cultura El pas de civilitzacions a la serra de Segària centra l’espectacle interdisciplinar a càrrec de Juli Cantó, Orfeo Soler i Pep Burgos-La Primitiva posa el crit musical de socors a l’emergència climàtica viernes, 14 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (14/02/2020) Orbim Tragaluz amb Segària, un espectacle interdisciplinar, dirigit per Juli Cantó a partir d’un poema dramàtic de Jordi Botella en el que es pren com a eix central eixa serra de la Marina Alta, destí de pobladors des del neolític –passant per ibers, grecs, romans,…- fins als nostres dies. Un història, contada pel propi Cantó, amb les intervencions de Pep Burgos amb la percussió i Orfeo Soler pintant en directe. Amb ells quatre hem parlat sobre aquesta aposta teatral que es representarà el proper dijous 20 de febrer. La Corporació Musical Primitiva d’Alcoi farà una crida musical davant la situació d’emergència climàtica. Serà al concert Mayday programat per al diumenge 23 de febrero a les 18:30 hores en el Teatre Calderón d'Alcoi i amb la col·laboració de Veus Blanques d'Alcoi. Àngel Lluís Ferrnado, director de la banda, ens ha contat el repertori que interpretaran. Un recorregut musical que evoca des de les quatre estacions fins fenómens atmosfèrics i amb el que volen donar un toc d’atenció perquè revertisca la situació i cuidar el planeta.