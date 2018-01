The examples populate this alert with dummy content

HORA MEDI AMBIENT Un parc temàtic viu Els periodistes Santiago Hernández i Matilde Alcaraz, autors del documental 'Serpis de ferro', reivindiquen els valors naturals i patrimonials de la via verda Alcoi-Gandia jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (22/12/2017) El documental Serpis de ferro analitza el valor patrimonial i ambiental de la via verda que, al llarg del riu, recorre el trajecte Alcoi-Gandia. És el mateix recorregut que fa 125 anys va començar a cobrir el Tren dels Anglesos. Els autors del documental, els periodistes Santiago Hernández i Matilde Alcaraz, defensen la necessitat de valorar la via verda, que qualifiquen de "parc temàtic viu" en l'entrevista concedida a RADIO ALCOY.