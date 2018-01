The examples populate this alert with dummy content

TRANSPORTE Un parking inteligente para bicicletas en pleno centro de Alcoy Up2City, vehículos eléctricos, ubicado en la avenida del País Valencià, es la única instalación de la Comunitat Valenciana pensada para el aparcamiento y alquiler del vehículo eléctrico, en concreto de bicicletas viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp "Buscamos que la movilidad sostenible sea real". Este es el principal objetivo de Eduardo Blanes Nules, 'Lalo', director de la firma Up2City y presidente de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico. Ubicado en pleno centro de Alcoy, en la avenida del País Valencià, su tienda ofrece aparcamiento para hasta 40 bicicletas, los 365 días del año, las 24 horas del día. Todo se realiza a través de una apliación. Up2City es un parking inteligente para bicicletas, pero no solo: también ofertará, a partir del 15 de febrero, el alquiler de eléctricas y de modelos tradicionales. "La gente insiste en coger el coche para venir al centro", lamenta. "Queremos fomentar que vengan a esta zona a comprar (...) Vamos a tener próximamente un carril bici entre el Viaducto y la Zona Norte, así que ya no hay excusa para no utilizar el transporte sostenible". El producto innovador en Alcoy, y también en la Comunitat Valenciana -es la única tienda-, está testado en el País Vasco, donde hay prevista la apertura de hasta cuatro instalaciones de las mismas características; las únicas en España.