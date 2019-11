The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO Un paseo por las chimeneas industriales El historiador y experto en patrimonio industrial, Ramón Molina Ferrero, guiará este domingo 24 de noviembre una ruta urbana dividida en dos sesiones sábado, 23 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una ruta guiada para conocer la historia y las características de las chimeneas industriales cierra este domingo 24 de noviembre el ciclo de excursiones sobre el patrimonio histórico y arqueológico de Alcoy.

El historiador y experto en patrimonio industrial, Ramón Molina Ferrero, guiará una ruta urbana para conocer la historia y características de las chimeneas industriales, unos elementos patrimoniales que en Alcoy tienen un protagonismo muy destacado.

Los interesados han de acudir al punto de inicio en la placeta de la Creu Roja, a las 9.30 horas de la mañana. La segunda parada es a las 10.15 horas en el Paseo de Cervantes. La ruta tiene una duración aproximada de 3 horas.

La activitat está organizada por el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA) y el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó de Alcoy.