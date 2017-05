The examples populate this alert with dummy content

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Un paseo por la Historia y la Cultura Los museos de Alcoy celebran jornada de puertas abiertas y organizan numerosas actividades el sábado y el domingo martes, 16 de mayo de 2017 Un rico viaje por la Historia y la Cultura ofrece Alcoy con motivo del Día Internacional de los Museos. El comercio de la época antigua se imbrica en la Edad Media, la Guerra Civil o el pasado industrial de Alcoy a través de las diferentes actividades organizadas para el próximo sábado, en el que los museos de la ciudad celebrarán jornada de puertas abiertas. Los diferentes museos se han esforzado para ofrecer actividades especiales y novedades, como el Arqueológico, que expondrán por primera vez una ánfora del siglo I a.C. Fue hallada hace dos años en las excavaciones del Cabeçó de Mariola, en Alfafara. Llegó a la comarca desde el Adriático, como recuerda el director del museo, Josep María Segura. La pieza presenta en íbero el nombre del propietario del vino que contenía y el sello del productor. La Edad Media cobra protagonismo en el Museu Alcoià de la Festa, que mostrará los trajes de los cargos de los Moros y Cristianos de 2016 y ofrecerá tres funciones, con reserva previa, del espectáculo de títeres León i els ambaixadors. El MAF mantendrá el fin de semana la muestra Cabrera íntima, dedicada al maestro Fernando Cabrera. El Museo de Bomberos se suma a la celebración ampliando al domingo la jornada de puertas abiertas. El sábado a las 19.00 horas albergará un recital de la cantautora Ana Valor y el domingo a las 11.45 horas, organizará una búsqueda del tesoro. El museo ha preparado visitas guiadas para recordar el pasado industrial de la antigua fábrica de tacos, su actual sede. En el Día Internacional de los Museos participa el refugio de guerra de Cervantes, el centro de interpretación Explora, así como La Capella de El Camí, que acoge la exposición de los trabajos de la Biennal Art Nostre. “Es una oferta rica y con actividades para todas la edades para disfrutar de los museos de Alcoy”, resume la concejal de Patrimonio y Turismo, Lorena Zamorano. La programación se completa el domingo con visitas guiadas a las pinturas rupestres de La Sarga.