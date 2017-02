The examples populate this alert with dummy content

CONCIERTO Un paseo histórico de 'Dolçaines i Tabals' El Grup Barxell presenta en su concierto anual un recorrido por la evolución de la música viernes, 24 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/02/2017) Enrique Belenguer y Rossana Ivorra presentan este viernes en Hoy por Hoy Alcoy el concierto anual del Grup Barxell de Dolçaines i Tabals. El concierto comienza a las 12.00 horas en el Teatro Principal con entrada libre. El director del grupo, Juan Carlos Sempere Bomboi, conducirá el espectáculo musico visual que tiene como hilo conductor la evolución de las diferentes piezas que han sonado con la dolçaina y el tabal hasta la actualidad. En el concierto el Grup Barxell contará con la colaboración de La Banda de Alfarrasí.