HOY POR HOY Un paseo virtual por las cumbres alicantinas en Google Maps La Universidad de Alicante, con la colaboración de grupos excursionistas, registra con el dispositivo trekker del gigante tecnológico el Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de Alicante lunes, 16 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/12/2019) Desde la pantalla del ordenador, móvil o tableta ya se puede pasear virtualmente por las cumbres alicantinas, parajes o instalaciones científicas que tiene la Universidad de Alicante en diferentes puntos de la provincia gracias a la grabación del Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de Alicante que realizó un equipo de la universidad con la colaboración de grupos excursionistas. Los impulsores del proyecto, con el dispositivo trekker de Google, registraron más de 750 kilómetros de rutas de caminos, sendas y cumbres desde noviembre de 2017 a abril de 2018. Ahora, y tras un importante trabajo, estos caminos ya están al alcance de los internautas en la página web de Sender GR y en Google Maps. Juanfran Pérez, uno de los coordinadores del proyecto, ha estado en Hoy por Hoy para dar detalles sobre este paseo virtual, que invita a hacer las excursiones hacia las cimas como Aitana, el Montcabrer, Benicadell, el Montgó, Puig Campana, Morro Blau o Pla de la Casa o parajes como el Barranc de l’Infern, les Fonts de l’Algar o los castillos de Penàguila, Perputxent o d’Ambra.