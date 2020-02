The examples populate this alert with dummy content

CD RODA 0-2 CD ALCOYANO Un paso más cerca del objetivo Partido muy serio de los blanquiazules que han aprovechado el empate del Intercity para incrementar su distancia dos puntos más - CD Roda 0 Alcoyano 2- Marcaron Acevedo y Pau Franch domingo, 09 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Durante la primera mitad se vio a un Alcoyano muy serio en defensa pero que en ataque le faltaba un punto más de intensidad. El Roda salió con un cambio en su sistema de juego, salió con defensa de cinco y eso sorprendió a los blanquiazules, hoy vestidos de rosa flúor. A partir del minuto 25 el Alcoyano empezó a tener ocasiones de gol primero por parte de Oscar Díaz con un disparo desde fuera del área que se marchó fuera por poco y después un disparó de Devesa que dio en el palo, de la portería defendida por Zagalá. En la segunda mitad el Alcoyano salió con mucha intensidad y a los cinco minutos, Pau Franch, el “pichichi” del equipo, adelantaba al Alcoyano en el marcador, tras un rechace quela defensa castellonense no logró concretar. En el minuto 54 Acevedo marcaba el segundo para incrementar las distancias en el luminoso, tras una jugada espectacular y un disparo desde fuera del área que fue directo abajo a la esquina de la portería castellonense. Tras el gol Vicente Parras hizo el primer cambio entraba Ruba por Fran Machado y diez minutos más tarde entraba Moltó por el goleador Pau Franch. Ruba y Acevedo tuvieron un par de ocasiones más a la contra, aunque no tuvieron fortuna de cara a puerta. En el minuto 90 el Alcoyano hizo el tercer y último cambio entró Peiró por Acevedo. El Golazo de Cárnicas Catalá se lo lleva Acevedo con su disparo desde fuera del área, el gol que daba la tranquilidad al equipo alcoyanista. Partido ganado por el Alcoyano que, aunque estuvo igualado, en algunos momentos del partido nunca vio peligrar los tres puntos. Próximo partido Alcoyano-Villamarxant en El Collao el Domingo a las 17:00.