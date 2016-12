The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Un 'plakton' al amanecer en Vietnam Nos visita nuestro musicólogo de cabecera, Nando Hervido, para hablarnos de techno, pop oscuro y post-punk jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/12/2016) Un 'plakton' al amanecer en Vietnam. Este es el título bajo el que bautizamos el nuevo programa de Tragaluz de la mano del musicólogo Nando Hervido, de Hervir un indie. El 'plakton' viene de una propuesta local emergente: Híbridos es el primer disco, de música electrónica, que surfea entre el techno y el drum & bass, de Desi. "Plakton sonoro" es una de las canciones que Nando trae a modo de presentación de Desi, que debutó el pasado 19 de noviembre en el Casal Jove de Cervantes junto a las visuales de Jorge Gisbert. "Nuevo Amanecer" se corresponde con el nombre de una canción de Tercer Sol, banda valenciana de pop oscuro que ocupa el epicentro de la agenda que nos trae Nando Hervido. La cita es el viernes, 16 de diciembre, en La Residencia. Por último, Vietnam es la recomendación de la semana: un grupo de post-punk neozelandés que hará temblar a los radioyentes.