DÍA DEL TRABAJO Un Primero de mayo por un reparto justo de la riqueza UGT y CCOO llaman a la movilización social para reclamar igualdad de género, mejoras laborales, aumento de salarios y unas pensiones dignas jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT plantean el próximo Primero de mayo como una llamada a la reivindicación de un reparto justo de la riqueza. La manifestación que el martes, desde las 11.30 horas, partirá desde los jardines sindicales de L’Alameda lleva por lema Temps de guanyar para reivindicar cambios que permitan que la recuperación económica llegue a los empleados. Raúl Alcocel, de Comisiones Obreras, ha señalado que los beneficios empresariales son superiores a los de antes de la crisis, pero esos resultados no se transmiten a los trabajadores. “La patronal está instalada en una zona de confort gracias a la reforma laboral del Partido Popular”, ha dicho. “No vamos a resignarnos a que la economía española sea de segunda y especializada en mano de obra barata”, ha añadido. El representante de Comisiones ha avanzado que “si la situación no cambia, abriremos un periodo de conflictividad social”. El primer paso será el próximo martes, 1 de mayo, con la manifestación del Día del Trabajo. “Es tiempo de salir a la calle para pedir que la riqueza sea distribuida de forma justa”, ha precisado. Para Alcocel no es tolerable la aparición de la denominada pobreza laboral, que afecta al 14% de los empleados, que son pobres pese a tener un empleo. La reivindicación del Primero de mayo se centra en cuatro ejes, que ha detallado Leticia Pascual, de UGT: “Igualdad de género, mejora del empleo, aumento de los salarios y pensiones dignas”, ha especificado. Los sindicatos confían en que colectivos sociales vinculados a los pensionistas y a grupos feministas se incorporen a la llamada de los sindicatos. Antes de la manifestación, los sindicatos celebrarán el tradicional almuerzo, desde las 10.30 horas, en los jardines de L’Alameda.