Un Privilegi de llei

L'Ajuntament de Cocentaina ha fet públic el nom de la persona encarregada de llegir el Privilegi que donarà inici a la Fira de Tots Sants 2017. Es tracta del lletrat contestà Juan José Tortajada (1961), actualment president del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana i conseller del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

Tortajada és Llicenciat en Dret per la Universitat de València i exerceix d'advocat des de gener de l'any 1987 (més de 30 anys de professió). Actualment, des del seu càrrec de president de l'Advocacia Valenciana, representa a més de 20.000 col·legiats de nord a sud de la Comunitat Valenciana.

Juanjo Tortajada es va mostrar molt sorprés després de rebre la telefonada de la regidora de Fira Mariona Carbonell anunciant-li la seua designació. "És un honor i no m'ho esperava per a res", apuntava, "m'ha sorprés especialment la importància que la societat civil li dóna a un càrrec de l'àmbit jurídic com el meu".

La relació de Tortajada amb la Fira de Tots Sants de Cocentaina s'allarga fins al que arriba la seua memòria: "la Fira sempre ha tingut una forta presència en la meua vida, recorde 'firar' als meus fills, anar amb ells a les 'rodetes', l'esmorzar a la filà. És un esdeveniment molt gran per a Cocentaina i jo sempre l'he viscuda plenament". A més, l'advocat contestà afirma sentir-se molt nerviós quan pensa en el moment de pujar a la balconada del Palau Comtal a llegir el Privilegi de Pere IV mitjançant el qual atorgava a la vil·la de Cocentaina els drets per organitzar una Fira. "Serà un moment molt emocionant i segur que estaré molt nerviós, al costat de les autoritats i amb tota la gent mirant des de baix. Però es tracta de mantenir la tranquil·litat, llegir amb calma i fer tot el possible perquè la gent entenga el que vol significar el Privilegi", afirmava el protagonista.