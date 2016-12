The examples populate this alert with dummy content

TEATRO CALDERÓN Un programa de aniversario La oferta del próximo trimestre abarca 24 espectáculos para celebrar el décimo aniversario de la rehabilitación del teatro miércoles, 28 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/12/2016) El Teatro Calderón ha presentado su temporada para el trimestre que arranca con el próximo año. 24 espectáculos entre teatro, música, danza y una oferta pensada para todos los públicos, con la que el Calderón celebra este año el décimo aniversario de su rehabilitación. Y lo hace aunando su compromiso local con la apuesta por espectáculos internacionales de la talla de The Samurai of the drums, de los japoneses Tao, que aterriza en escenario alcoyano el 17 de marzo. La programación incluye un avance para el próximo mes de abril tras cerrar un año en el que suma 32.000 espectadores.