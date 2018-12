The examples populate this alert with dummy content

EMPRENDEDORES Un proyecto para trabajar de manera sostenible la madera gana la segunda edición de Activa Àgora En el programa, que tiene como objetivo apoyar a los emprendedores y a las empresas de nueva creación, han participado diez proyectos viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha en el segundo semestre del año la segunda edición del programa Activa Àgora, en colaboración con el CEEI. La iniciativa ha tenido como finalidad apoyar a los emprendedores portadores de una idea de negocio y a las empresas de reciente creación, mediante un programa que ha incluido sesiones de formación, tutorías individuales, reuniones de trabajo grupales, networking, experiencias empresariales y docentes externos, así como la instalación de los proyectos en el espacio Agora Coworking. El premio al Mejor Proyecto Activa Àgora ha sido para 'Fustea', de la emprendedora Carmen Diago. Se trata de una startup dedicada al diseño, ejecución e instalación de estructuras de madera para el sector de la construcción. Esta ingeniería tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades de la edificación con madera y para ello buscan la solución adecuada a cada proyecto, basándose en criterios de sostenibilidad, calidad y economía. Según Manolo Gomicia, concejal de Empresa, Formación e Innovación, el programa Activa Àgora "se ha convertido en un catalizador de nuevas iniciativas empresariales, que agrupa todo aquello que necesita saber y trabajar un emprendedor para lanzarse con las mayores garantías de éxito. Además, ponemos a su disposición el espacio Àgora Coworking, donde pueden instalarse para desarrollar su proyecto durante el programa. En esta segunda edición hemos conseguido dinamizar de nuevo 10 proyectos, de los que 2 ya están funcionando como empresa y el resto se encuentran en un estado avanzado de desarrollo”. El programa Activa Àgora finalizó ayer con una sesión de mentoring con los emprendedores y con la presentación de los proyectos empresariales participantes en esta segunda edición. Para ello se constituyó una comisión formada por Àlex Martínes (Ajuntament d’Alcoi), Jesús Casanova (Director CEEI Alcoy-Valencia) y Javier Expósito (JOVEMPA Alcoià, Comtat i Foia), siendo los proyectos presentados Fustea; Pueblos que dejan marca; Commusiké; Todo en orden; One musician, one startup; Arquitecturizar; Arcana y ColoIOT. Para Jesús Casanova, Director General CEEI Alcoy-Valencia, "el programa ha tenido un atractivo que ha ido más allá de Alcoi, pues han participado iniciativas de los municipios de Ibi, Agres y Benilloba. Esto manifiesta el potencial que tenemos en estas comarcas para la puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras que dinamicen y diversifiquen nuestro territorio". En este mismo sentido, Javier Expósito de JOVEMPA Alcoià, Comtat i Foia, ha destacado que "cada vez somos más los jóvenes que apostamos y nos arriesgamos en poner en marcha nuestras empresas, con el objetivo de crear riqueza y empleo en nuestro territorio. Somos un colectivo cada vez más dinámico".