FERIA Un puente para renovar el coche La Feria del Automóvil de Valencia muestra entre el 1 y el 6 de diciembre más de 3.500 vehículos correspondientes a 37 marcas en una superficie de 75.000 metros cuadrados viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2017) La vigésima edición de la Feria del Automóvil de Valencia abre sus puertas este viernes. La cita reunirá hasta el próximo miércoles, 6 de diciembre, una oferta de más de 3.500 vehículos correspondientes a 37 marcas en una superficie de 75.000 metros cuadrados en seis pabellones, lo que representa un 20% más que la edición anterior. Como oferta complementaria los visitantes disfrutarán desde el sábado 2 de diciembre de un completo Motorshow con atracciones, exposiciones, food trucks y diversión para toda la familia en el puente de diciembre. Raúl Palacios, presidente de la Feria del Automóvil, en Hoy por Hoy Alcoy ha animado a asistir al evento que se presenta como una oportunidad para revonar el vehículo a precios ventajosos. La Feria del Automóvil se desarrollará del 1 al 6 de diciembre en seis pabellones de los niveles 2 y 3 de Feria Valencia y en el pabellón 1 del nivel 2 del recinto ferial. El horario es de 11:00 a 20:00 horas con un precio único de taquilla de 6 euros, gratis para los menores de 16 años acompañados. La inauguración está prevista a las 12:00 del mediodía de este viernes a cargo del director general de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Ignacio Costa. Toda la información está disponible en www.feriaautomovil.es