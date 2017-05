Un punto asegura la segunda plaza

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/05/2017)

El punto conseguido frente el Villarreal B certificó de forma numérica el play off del CD Alcoyano, que ahora busca sumar un punto de los seis que restan para asegurar la segunda plaza. Tras el partido, el míster Toni Seligrat habló en rueda de prensa acerca del partido. “Ha habido dos partes diferenciadas del Alcoyano. Ha sacado gente más alta que de costumbre, ha prescindido de sacar el balón de su campo y eso ha provocado que nos confundiéramos en lo que teníamos que hacer en defensa”, explicó el técnico valenciano, que también aseguró que “el objetivo es siempre ganar pero hemos tenido un rival delante de nivel”.

Además, Seligrat destacó la importancia del punto conseguido ya que les aseguró el play off de forma numérica. “De los seis puntos en juego nos hace falta uno para asegurar la segunda plaza. En los dos partidos que quedan vamos a intentar lo mismo, ganar”.

Sabe que hay mucha variedad en los posibles rivales que les toquen en los partidos de play off, tanto los que manejan bien el balón, los que no, los que tienen jugadores altos, etc. Muchas posibilidades a las que el Alcoyano ha hecho frente también durante la temporada.

Fran Miranda, que se perderá el próximo partido por sanción ya que vio la quinta amarilla frente el Villarreal B, señaló en rueda de prensa que “queríamos agradecer a la afición todo el año de apoyo que han estado realizando, que siempre han estado en los peores momentos y ahora que llega lo mejor queríamos brindarles la victoria. No ha podido ser, llevamos todo el año luchando para lograr lo que hemos conseguido, estar en play off a falta de algunas jornadas para acabar la liga. Ahora toca asegurar cuanto antes la segunda posición, si puede ser esta semana mejor y preparar el play off para afrontarlo bien cuando llegue el momento”

Álvaro García también habló ante los medios haciendo balance del partido. “El resultado lo dice todo. Los dos equipos hemos defendido muy bien. Nosotros en la primera parte hemos ido un poco por detrás, por suerte en la segunda parte eso ha cambiado, hemos estado con balón, con más confianza, hemos creado más en ataque. Tenemos que seguir trabajando así y este partido nos sirve para seguir compitiendo y no bajar las expectativas que tenemos para el play off, tenemos que seguir trabajando así o incluso más”, explicó el jugador blanquiazul.