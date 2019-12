The examples populate this alert with dummy content

SILLA FC 0-0 CD ALCOYANO Un punto y a casa Un partido rocoso que estuvo parado durante 30 minutos por la lesión de un jugador- Silla 0-0 Alcoyano. miércoles, 11 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezó el partido con una ocasión que llevó a un saque de esquina en el primer minuto del partido, un partido muy trabado, con muchas faltas y sin grandes ocasiones. En el minuto 38 hubo un choque entre Aracil y Márquez. Como consecuencia de eso el partido se paró durante 30 minutos hasta que llegaron las ambulancias y retiraron al jugador. Tras estos 30 minutos el partido se reanudó, con un bote neutral en el lugar del choque. Una primera parte en el que no se consiguió hilar cinco minutos seguidos de juego por lo que no se vio gran juego. Al inicio de la segunda mitad, Vicente Parras hacía dos cambios: entraban Jony y Juli por Méndez y Aracil. La primera gran ocasión del partido vino de parte del Silla en un disparo potente desde fuera del área que dio en el palo y salió. Acevedo casi marca el primero en un tiro lejano que se marchó fuera por poco. En el 33 Jugadón de Pablo Carbonell que se va de dos y en un disparo desde el área pequeña la para el portero. Al minuto siguiente gol anulado al Alcoyano, centro de Acevedo que un defensa del Silla despeja hacia su propia portería. Tercer y último cambio en las filas del deportivo: entraba Jorge Moltó por Pablo Carbonell, que se fue lesionado. Partido frío en el que no se vieron grandes ocasiones ni un juego bonito por parte de los dos equipos. Próximo partido el domingo a las 17:00 contra el Alzira en El Collao.