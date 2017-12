The examples populate this alert with dummy content

PEÑA DEPORTIVA 0-0 ALCOYANO Un punto, y gracias El CD Alcoyano firma de nuevo un mal partido, esta vez frente la Peña Deportiva y empata a 0 en Ibiza – Los de Galiana han dispuesto de algunas ocasiones en el tramo final del encuentro domingo, 26 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Ir a por la victoria y el partido, eso era lo que se esperaba del Club Deportivo Alcoyano en el encuentro ante la Peña Deportiva, y más tras la derrota frente el Peralada, tanto por el resultado como por la forma en la que se perdió en El Collao. En el campo Santa Eulalia se ha visto de todo menos eso. Los blanquiazules han firmado una primera parte mala, tanto que el primer disparo entre los tres palos no ha llegado hasta el minuto 33 de partido, obra de Kilian Morante, jugador que ha dispuesto de las mejores ocasiones del Alcoyano, aunque han sido pocas. Sin embargo, a la Peña Deportiva le ha bastado un minuto y medio de partido para poner en apuros a los de Galiana obligando a Koke a realizar la primera gran parada de la mañana. Ambos conjuntos han realizado una primera parte bastante desanimada, aunque el cancerbero blanquiazul ha tenido que intervenir en más ocasiones que el local. Todo esto con José Galiana desesperado en el banquillo. Imprecisiones, pérdidas de balón subsanadas con faltas…esos fantasmas han vuelto a formar parte del Alcoyano en este partido. Al descanso, con el empate a 0 en el marcador, los jugadores alcoyanistas se han marchado a los vestuarios cabizbajos, conscientes de que no habían jugado bien. De nuevo, las esperanzas han recaído en la capacidad de reacción de la plantilla del CD Alcoyano. La realidad, es que los blanquiazules han arrancado mejor la segunda parte que la primera, pero pocos minutos después la Peña Deportiva ha logrado concentrar todo el peligro cerca del área de Koke y hasta que no han entrado Mariano Sanz y Lado en el terreno de juego, no se han visto ocasiones claras por parte del Alcoyano. La entrada de Mariano ha aportado frescura e intensidad, acompañando a David Torres en el ataque, aunque ha sido Kilian Morante el que ha dispuesto de la gran mayoría de ocasiones. Habrá que conformarse con tratar de mirar la parte positiva del resultado que es sumar un punto a domicilio logrando no alejarse de la zona alta, pero desde luego, la imagen y el juego del Alcoyano no han aportado nada positivo. El próximo partido será el domingo 3 de diciembre a las 11.30 horas en El Collao frente el Atlético Baleares, que en esta jornada ha perdido 0-1 frente el Llagostera.