LOTERÍA NAVIDAD Un quinto repite en Oliver La administración electrónica de la Papelería Rayas vuelve a vender un décimo azul del quinto premio, el 66.112, agraciado con 6.000 euros domingo, 22 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La administración de lotería electrónica de la Papelería Rayas, ubicada en la calle Oliver de Alcoy, ha vuelto a vender un quinto premio de la Lotería de Navidad. Gabriel Sempere, vendedor, junto a su madre, Sagrario Navajas, de la administración, ha explicado que el 66.212, agraciado con 6.000 euros es uno de los conocidos como décimo azul. "Es una modalidad a través de la cual se puede escoger terminación o incluso el número entero. En este caso el comprador escogió el numero entero". No es la primera ocasión que este establecimiento con 33 años de historia reparte la suerte de la loteria de Navidad. Hace un año vendió otro quinto premio, el 29.031.