The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Un recital memorable El Jazz Club El Mussol recupera temes del concert de Matt Baker i John Pickup, mentre es prepara per gaudir de Baptiste Bailly Trio i del Winter Black Swing Festival jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (24/01/2018) Un recital memorable com el que Matt Baker i John Pickup van oferir recentment a la cafeteria Casablanca bé val una bona part del programa del Jazz Club El Mussol, que proposa escoltar dos temes i una entrevista amb els dos músics. El club ofereix un avanç del concert que Baptiste Bailly Trio ofereix aquest dijous (20.30 hores) a la cafeteria Casablanca i es prepara per a viure, aquest cap de setmana, la quarta edició del Winter Black Swing Festival.