MÚSICA Un recital único Silvia Gómez interpreta al piano el sábado (19.00 horas, Círculo Industrial) piezas de música festera jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Entrevista a Silvia Gómez Maestro (23/02/2017) La pianista Silvia Gómez se enfrenta a un reto inédito en su carrera profesional. Interpretar piezas de música festera adaptadas a su instrumento, el piano. Será este sábado, a las 19.00 horas, en el Círculo Industrial, dentro de los actos de conmemoración del cargo de alférez moro que ostenta este 2017 la filà Verdes. Gómez hará sonar los arreglos que José Del Valle, Joan Enric Canet y Eduard Terol han realizado sobre temas clásicos de la música de los Moros y Cristianos. En la entrevista concedida a RADIO ALCOY, la pianista habla de su trayectoria, de cómo surgió esta innovadora iniciativa cultural y de su impresión sobre la música escrita para las Fiestas de San Jorge de Alcoy.