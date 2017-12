The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un reventón en las obras de la rotonda del Collao La máquina encargada de los trabajos ha perforado una tubería provocando un gran escape de agua martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Esta mañana se ha producido un reventón en la rotonda del Collao, en construcción. Una máquina de la empresa encargada de los trabajos en la zona de Santa Rosa y Batoy, frente al campo de fútbol, ha colisionado con una tubería que sobresalía provocando una estampida de agua. Moción para la rotonda Guanyar planteará al pleno que la rotonda en construcción frente al campo de El Collao se dedique a la afición del Alcoyano. El concejal de la confluencia, Alexandre Sanfrancisco, entiende que sería un gran detalle con los seguidores y a la moral del equipo que cumple 90 años.