TRAGALUZ Un rock de cine Tragaluz profundiza este jueves en el ciclo de rockumentales que propone el Centre Cultural y que ha iniciado febrero con la historia del exlíder de The Clash jueves, 02 de febrero de 2017 Este jueves, Tragaluz propone tres grandes clásicos: teatro, música y exposiciones. Pero más allá de la agenda semanal, el suplemento cultural se acerca a una propuesta inteligente, tal vez minoritaria, de ninguna temática local, que se va a desarrollar una vez al mes en el Centre Cultural Mario Silvestre y que va de cine. Se trata de un ciclo de documentales de temática musical y cultura pop que el 1 de febrero estuvo dedicado al exlíder de la banda británica punk The Clash, Quiero montar una ferretería en Andalucía. ¿Por qué Joe Strummer amaba el paisaje lunar de Almería? ¿Qué se le pasaba por la cabeza cuando, al regresar de su bar favorito y para esquivar a la policía local, ponía un cassette de Manolo Escobar? Es un riesgo apostar por monográficos que pueden interesar a unos pocos que, además, tienen que poder cuadrar horarios para ir a verlos. O tal vez es el gran reto para sacar de casa a aquellos jóvenes, y no tanto, que no encuentran su sitio en una agenda cultural que, a veces, peca de exceso de sainetes y galas 'a beneficio de'. Además, para quien no comulgue con Strummer, Leonard Cohen es la propuesta que el Centre Cultural se reserva para marzo dentro del ciclo de rockumentales.