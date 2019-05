The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Un Sant Jordiet muy romano centra la atención El día dedicado al patrón San Jorge ha tenido en el niño Álvaro Santacreu Piñero el centro de atención – Los Benimerines han cumplido con la tradición de la ‘tirà de clavells’ que cumple 30 años domingo, 05 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El pequeño fester de la filà Verdes Álvaro Santacreu Piñero se ha mostrado al público por primera vez como Sant Jordiet 2019 en la Procesión del Traslado de la Reliquia que ha tenido lugar esta mañana del domingo 5 de mayo. Tal y como había anunciado su padre, Raúl Santacreu, el diseño del traje elaborado por Metall Art y confeccionado por Creaciones Germanísimo ha sido muy romano con guiños a su filà, los Verdes. La simpatía de Álvaro, que no ha parado se saludar y sonreir, ha vuelto a conquistar al público que le ha aplaudido a su paso. Cuando ha llegado a la calle Sant Llorenç se ha producido por 30 año consecutivo la ‘tirà de clavells’ que realiza desde hace tres décadas la filà Benimerines. Aunque la idea inicial de Rafa Conca se remonta a años atrás fue en 1989 cuando la filà la institucionalizó. Esta procesión ha servido también para ver de cerca los diseños de los cargos, los capitanes, Juan Enrique Miralles y Jorge Candela, por las filaes Tomasinas y Magenta, así como los alféreces, Modesto Moiña y Jorge Doménech, por los Muntanyesos y la Cordón, así como las favoritas, rodellas, caballeros, emires y damas que los acompañan. Todos ellos se han dirigido desde la iglesia de Sant Jordi a la de Santa María con la Reliquia de Sant Jordi. En Santa María se ha celebrado la Misa a Sant Jordi con música de Amando Blanquer y dirección de Gregorio Casasempere, en una celebración presidida este año por el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.