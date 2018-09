The examples populate this alert with dummy content

ANÁLISIS Un sector en crecimiento pese a la reducción de empresas El textil valenciano registra en el último lustro aumentos en empleo y cifra de negocio impulsado por las exportaciones martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El número de empresas del sector se ha reducido un 6,3% entre 2013 y 2017, según datos del Centro de Información Textil. A pesar de la desaparición de empresas, el sector valenciano presenta notables mejoras en los principales indicadores. Destaca la creación de empleo, que ha aumentado un 6%. En los últimos cinco años, el sector ha ganado 1.328 puestos de trabajo y a finales del año pasado empleaba a 23.188 operarios en la comunidad. La cifra de negocio ha crecido un 11,7% en el último lustro. Los 1.808 millones facturados en 2013 se convirtieron a 2.021 millones el pasado ejercicio. Un 11% ha aumentado también el valor añadido. Estas cifras positivas se explican en parte por el destacado incremento en las exportaciones, que han subido un 21,2%. Las textiles valencianas vendieron el año pasado al extranjero productos por valor de 891 millones de euros, 156 más que en 2013. El crecimiento es mayor en el textil hogar, con una evolución positiva del 24% y un volumen de exportación de 136 millones. El presidente de la patronal Ateval, Càndid Penalva, subraya que los datos reflejan el resurgimiento del sector tras una crisis durísima. “Parecía que estábamos en vías de extinción pero las cifras están demostrando que no es así después de la crisis brutal que hemos padecido”, afirma. Penalba apunta que “estamos recuperando poco a poco, con muchas dificultades, actividad, puestos de trabajo y exportaciones. Por lo que respecta a las importaciones, el incremento en los últimos cinco años ha sido fortísimo: un 45%. El año pasado las empresas valencianas introdujeron productos foráneos por valor de 1.079 millones de euros, 335 millones más que en 2013.