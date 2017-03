Un 'tast d'eternitat' al descobert

Un altre 'Joan Valls' surt a la llum. Es tracta d'una "versió" del poemari Tast d'eternitat, considerat un dels volums bàsics de l’obra poètica de Valls, que fou finalista en el Premi València de Poesia de 1958, i que dos anys després va vore la llum, publicat per l’editorial valenciana Sicània, amb il·lustracions del pintor alcoià Candela Visedo.

No obstant, l'Arxiu Municipal d’Alcoi ha posat al descobert un altre poemari, amb el mateix títol, escrit per Valls pocs anys més tard, amb característiques de llibre d’autor, que conserva les il·lustracions originals d’un altre pintor alcoià, Miquel Mataix, conegut també per la seua aventura '500 hores baix terra', en referència al temps que va passar ocult dins la Sima Simarro, a la Font Roja, on va pintar 14 quadres, recollí minerals per a estudis geològics, féu plànols de la cova i comprovà els efectes de la manca de llum i la vida subterrània sobre el cos humà. Una troballa que contribueix a la difusió de l'excepcional riquesa que conserva l’arxiu i la biblioteca de Joan Valls en l’any del centenari del poeta