The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Un tercio de Ciudadanos pide el cese de Rosa García y Marcos Martínez Romualdo Coderch se presenta para sustituir al coordinador local y plantea abrir un periodo de reflexión tras la pérdida de 2.500 votos y dos concejales lunes, 15 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/07/2019) Un grupo de 19 afiliados de Ciudadanos de Alcoy, y que representa una tercera parte de los militantes con derecho a voto en la agrupación local, ha reclamado que se retome la moción de censura contra Rosa García planteada antes de las elecciones para su destitución en la ejecutiva local. Solicitan además la convocatoria inmediata de una asamblea para llevar a término este cese y argumentan que "con el 75% del partido en contra", la persona que se presentó como alcaldable, “no puede permanecer ni un minuto más como portavoz municipal”. Reclaman además la designación de nuevo coordinador local que sustituya al también edil Marcos Martínez al frente del partido. Recuerdan que el tener un cargo institucional, como concejal, es incompatible con el de coordinador local. El escrito, en el que este grupo de Ciudadanos plantea estos cambios, viene firmado por Romualdo Coderch que se presenta para coordinador local de Ciudadanos. Argumenta la necesidad de un periodo de reflexión tras la pérdida de 2.500 votos y dos concejales en las pasadas elecciones locales.