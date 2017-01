The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Un terremoto con epicentro en Alcoy se suma al rosario de incidencias El movimiento, de 2,2 grados de intensidad, se ha registrado a las 12,47 de este lunes, según informa el Instituto Geográfico Nacional lunes, 23 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2017) La tierra ha temblado en Alcoy según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento sísmico se ha registrado a las 12.47 de la mañana de este lunes 23 de enero con epicentro en Alcoy. La intensidad del terremoto ha sido de 2,2 en la Escala de Richter. Este suceso, del cual no constan incidencias asociadas, se suma al rosario de consecuencias registradas en la ciudad por el temporal de nieve, frío, lluvia y viento que sufre la ciudad desde el pasado martes.