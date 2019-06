The examples populate this alert with dummy content

IBI Un total de 65 voluntarios vigilarán los montes este verano Los jóvenes cubrirán rutas por parajes naturales como medida para prevenir incendios forestales martes, 25 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ibi tendrá 65 voluntarios que vigilarán los montes y parajes naturales de la villa juguetera para evitar incendios forestales. Los jóvenes realizarán sus tareas desde el 1 de julio al 31 de agosto en la zona de 4 vientos, Barranc dels Molins, paraje de San Pascual y zona de Villalobos y la Boquera, según informan fuentes municipales. El alcalde, Rafael Serralta, la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Pilar Herráiz, y técnicos de Medio Ambiente han dado la bienvenida a este grupo de voluntarios, el más grande de la provincia según informan desde el Ayuntamiento, que velará por la seguridad y la salud de los parajes naturales que rodean el municipio.