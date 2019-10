The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Un total de 6.700 escolares de 18 centros educativos participan en la campaña de reciclaje Se han organizado 12 talleres en el pasado curso escolar que alcanzarán los 16 este año gracias al apoyo de AITEX - El concejal Jordi Silvestre y el técnico Carles Samper han presentado la nueva iniciativa Reciclar és senzill lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/10/2019) Reciclar és senzill, la campaña que promueve el Ayuntamiento en los centros educativos consigue una notable respuesta entre los escolares. 6.700 alumnos de 18 centros educativos y tres entidades han participado en la campaña de concienciación sobre reciclaje organizada por la concejalía de Transición Ecológica a través de 12 talleres, en el pasado curso escolar. El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, explica que la campaña Reciclar és fácil, lleva en marcha desde el verano con un estand en el Esport en 3D, que también se colocó en el Trail Solidari. La campaña insistirá en la recogida gratuita de residuos de grandes dimensiones o voluminosos que no caben en los contenedores para evitar la proliferación de vertederos ilegales. Los centros escolares visitarán la planta de la Pedra Negra a lo largo del mes de noviembre, entre otras actividades. Con el apoyo de AITEX se pasará de 12 a 16 talleres. El Ayuntamiento ha editado 200 ejemplares de un póster de grandes dimensiones que se repartirá en los centros educativos, junto a folletos informativos, carteles en las paradas de autobuses o información en las redes sociales. El póster lo han mostrado el concejal Silvestre y el técnico Carles Samper.