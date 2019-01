The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un trabajador resulta herido tras precipitarse desde dos metros de altura en una empresa de Alcoy El varón, de 58 años, ha sido trasladado por policontusiones al Hospital Virgen de los Lirios con pronóstico reservado lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/01/2019) Un trabajador ha resultado herido tras precipitarse desde dos metros de altura en una empresa de Alcoy. El accidente se ha producido a las ocho y media de esta mañana. El varón, de 58 años, se ha caído mientras se encontraba en su puesto de trabajo, una empresa transportista de la ciudad, según ha informado el CICU. Al lugar de los hechos ha acudido una unidad del SAMU, que ha asistido al hombre por policontusiones. El accidentado ha sido trasladado al Hospital Virgen de los Lirios, donde ha sido derivado al servicio de Urgencia para someterle a las pruebas pertinentes. El pronóstico es reservado.