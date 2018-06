The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Un Tragaluz a tres Tres voces, clarinete, piano y violonchelo, resumidas en dos, son las que dan color a este Tragaluz donde miramos especialmente a la Semana Grande del Piano que Amigos de la Música lleva a la sexta edición jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tragaluz se abre a la armonía de la música, en este primer jueves de junio de suplemento cultural. En primer lugar, recibimos a un joven artista, una promesa que ya hace unos años empezó a deslumbrar, Alfredo Ferre, el violonchelista de Elda que estará este viernes, a las 19.30 horas, en el Círculo Industrial. La sexta Semana Grande del Piano de Amigos de la Música nos acerca la oportunidad de entrevistarlo (conexión Alcoy-Basilea). En la segunda parte de este suplemento, recibimos a Eduard Terol y Silvia Gómez Maestro; una delicia de dúo, clarinete y piano, que llega, también este viernes, en este caso a las 20 horas, a la sede universitaria de la Ciudad de Alicante. Con todos ustedes, viva la música.