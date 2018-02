The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un vehículo en llamas provoca la alarma en Cocentaina El coche recorrió unos 100 metros antes de empotrarse contra la valla de una vivienda lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un vehículo averiado recorrió este domingo unos 100 metros envuelto en una bola de fuego por las calles de Cocentaina. El suceso ocurrió cerca de las nueve de la mañana, cuando una mujer de entre 55 y 60 años que circulaba por el municipio detuvo su vehículo junto a una vivienda tras encenderse un piloto de emergencia. Por causas que se desconocen el vehículo comenzó a arder. Al lugar se desplazaron bomberos del parque de Cocentaina, pero mientras realizaban las labores de extinción, el vehículo comenzó a circular marcha atrás envuelto en una bola de fuego, debido, al parecer, a un fallo en los frenos, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Tras recorrer unos 100 metros, el coche acabó empotrado contra la valla de una vivienda y los bomberos pudieron finalizar la extinción de las llamas.